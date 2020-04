IL MISTERO

La Corea del Sud interviene per il secondo giorno di fila sul mistero Kim Jong-un, assicurando dopo aver detto ieri che «è vivo e sta bene», che «il governo sa dove si trova». Seul bolla così come «fake news» tutte le voci sullo stato di salute del leader nordcoreano che sono arrivate anche a ipotizzarne la morte. La presa di posizione, la più netta finora della Corea del Sud, è giunta poche ore dopo le indicazioni del presidente Trump che è sembrato confermare che Kim è vivo. «Sì, ma non posso parlarne adesso. Gli auguro solo di stare bene, gli auguro il meglio», ha detto Trump. «So come sta», ha aggiunto, notando sibillino che i media «probabilmente sapranno in un futuro non lontano» di lui. Seul, invece, ha mobilitato il ministro dell'Unificazione Kim Yeon-chul, la persona più titolata a parlare avendo in carico la gestione dei rapporti con Pyongyang. «Abbiamo una capacità di intelligence che ci permette confidenzialmente di dire che non ci sono segnali inconsueti» al Nord, ha affermato nell'audizione odierna alla commissione parlamentare Affari esteri. «So che il report della Cnn è basato su quello del Daily Nk, che ha riportato che Kim ha subito un intervento chirurgico all'Hyangsan Medical Center». E «non può avere senso, logicamente. L'Hyangsan Medical Center è una clinica, non in grado di eseguire interventi chirurgici o procedure mediche». L'assenza del leader ai solenni eventi per il compleanno del nonno Kim Il-sung del 15 aprile, è in linea con gli sforzi di Pyongyang di limitare le commemorazioni contro la diffusione della pandemia, ha osservato il ministro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA