MILANO Era ricoverata al Trivulzio dall'estate 2019, aveva 78 anni e nessuna patologia pregressa. Il 21 maggio è morta. Causa del decesso: «Setticemia provocata da piaghe da decubito in necrosi, perché abbandonata, senza assistenza» nella casa di riposo. È l'accusa del fratello della donna, che tramite l'avvocato Alberto Tucci ha presentato una denuncia per lesioni gravissime. Ma la Procura di Milano è andata oltre, aprendo un'indagine per omicidio colposo.

Nel fascicolo ci sono le foto delle profonde piaghe sul corpo, scattate dal fratello il giorno dopo la morte, e nelle prossime ore i pm Mauro Clerici e Francesco De Tommasi, già titolari dell'indagine sulle morti al Trivulzio nell'emergenza Covid, disporranno l'autopsia. L'ipotesi da verificare è che l'anziana «sia stata abbandonata a se stessa». Lasciata «senza assistenza nella struttura» almeno da fine aprile, dopo essere stata spostata nel reparto no Covid quando l'epidemia ha cominciato a dilagare tra i padiglioni della Baggina. Tanto che, spiega l'avvocato, «il 22 e il 30 aprile la signora lasciò due messaggi nella segreteria telefonica del fratello, nei quali diceva aiutatemi, qua continuo a suonare il campanello e non viene nessuno, saranno tutti morti».

