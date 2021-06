Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sette giorni fa l'allestimento del primo evento musicale Covid-free dopo 16 mesi di stop forzato, con 2.700 persone che hanno ballato per tutta la notte, nel rispetto delle regole e dei protocolli previsti, nell'area eventi dello Shooting Club di San Marino. Sabato scorso le prime conferme che per l'evento promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino e organizzato da Tito Pinton, gestore dello storico Muretto di Jesolo e...