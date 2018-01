Sesso & traffico d'oro, serba in cella per il delitto di Trieste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GIALLOTRIESTE È caccia aperta ai tre banditi presumibilmente di nazionalità serba ritenuti responsabili della morte dell'ex gioielliere 75enne Aldo Carli. L'uomo è stato trovato senza vita la mattina del 20 dicembre scorso nel giardino della sua villetta in via del Refosco a Opicina, sul Carso triestino. La Squadra Mobile della Questura di Trieste ha già tratto in arresto, con l'accusa di concorso nell'omicidio, una donna serba di 45 anni, Ljubica Kostic, residente nel Veneziano, a Quarto d'Altino. Dalle tracce del suo cellulare, la...