Sesso con detenute, medico patteggia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Sesso in carcere tra detenute e il medico in servizio all'interno dell'istituto di pena femminile di Venezia.A svelare quanto sarebbe accaduto fino al 2011 - dunque sette anni fa - all'interno del penitenziario della Giudecca è stata un'inchiesta della Procura, conclusasi qualche giorno fa con la sentenza di patteggiamento con cui stata applicata la pena di un anno e sei mesi di reclusione (con la sospensione condizionale) al dottor Guido Lunardi, 59 anni, veneziano, medico della Ulss fino a qualche anno fa in servizio nel...