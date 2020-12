(t.b.) L'intromissione di estranei all'open day della scuola Morosini fa emergere un problema di sicurezza con cui il personale docente deve convivere. A cercare di fornire qualche suggerimento è Roberto Scano, esperto di tecnologie digitali che si occupa di competenze informatiche come normatore: «Se si lascia tutto pubblico su pubblico è come effettuare una diretta su facebook senza limitazioni. Il rischio di disturbatori c'è sempre». Per questo, l'utilizzo di piattaforme come Google Meet espone a rischi: «La piattaforma in versione Education già sopperisce a una serie di problemi bloccando gli utenti che non hanno account Google e chiedendo all'amministratore dell'evento se fare entrare o meno gli utenti. In questo caso potrebbero essere account Google aperti ad hoc per diffondere contenuti non voluti (spam pornografico il più delle volte)». Quindi entrano in gioco le capacità gestionali di chi avvia la riunione: «Il problema a monte è una tecnologia, quella di Google, semplice da avviare e che allo stesso tempo può creare problemi come questi se chi amministra il meet non ha adeguata dimestichezza con lo strumento. Altri sistemi prevedono almeno una password ad ingresso. Google come unico metodo chiede che tu sia utente Google». Per questo, una delle difese potrebbe esser quella di adottare un'alternativa: «I vari Gotomeeting, Zoom consentono di mettere una password di accesso oltre al link del meeting». Inoltre, spiega Scano: «Qualsiasi evento aperto è a rischio contaminazione. Se si vuole garantire partecipazione ma allo stesso tempo identificazione dei partecipanti la soluzione più idonea è la pre registrazione dei partecipanti con soluzioni anche gratuite, come Eventbrite, e inviare poi agli iscritti un link riservato».

