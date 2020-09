IL FOCUS

ROMAIn autobus, in bici, in motorino o anche semplicemente a piedi. Gli studenti italiani sono ormai pronti a riprendere il proprio posto nelle aule scolastiche. Come le raggiungeranno però è ancora oggetto di dubbi e perplessità. L'unica certezza è che in moltissimi, sia genitori che figli, dovranno stravolgere le proprie abitudini. Secondo un'indagine commissionata a mUp reasearch da Facile.it, quest'anno quasi 1 alunno su 3, pari a 2,5 milioni di bambini e ragazzi italiani (29,8%) sarà costretto a cambiare del tutto o in parte, il mezzo di trasporto utilizzato per il tragitto casa-scuola. Una scelta motivata tanto dalla paura del Covid (50%) quanto dai nuovi orari scaglionati adottati dagli istituti scolastici (30,1%).

Al di là delle difficoltà che questa transizione porta con se, l'inizio del nuovo anno scolastico potrebbe anche trasformarsi in una opportunità per educare i più giovani alla mobilità alternativa o comunque ad utilizzare meno l'auto. Non è un caso se la soluzione più consigliata, anche da parte delle amministrazioni comunali, resta quella di armarsi di pazienza e andare a scuola a piedi facendo di necessità virtù.

PIEDIBUS

Tuttavia si tratta di una soluzione che può essere considerata valida solo fino a quando il clima non inizia ad irrigidirsi sul serio e soprattutto se le distanze non sono esagerate. Per i più piccoli invece in diverse città italiane ci si sta organizzando con i Piedibus. Vale a dire delle comitive guidate da volontari, genitori o insegnanti che, come un autobus, seguono un percorso prestabilito e caricano gli alunni. Prima che questa diventi una soluzione sistemica però bisognerà fare i conti con gli ormai tradizionali zaini zavorra che il sistema scolastico italiano impone ai bambini. Secondo un recente studio dell'Università di Bologna il 40% dei bambini e ragazzi tra i 10 e 15 anni porta in media nei loro zaini un peso di 8 kg, ben superiore a quello che sarebbe consentito dalle linee guida del Miur.

Un problema che potrebbe essere parzialmente evitato preferendo invece la bicicletta con un cestino in cui poggiare lo zaino durante la pedalata. Ad attenderli ci saranno sicuramente un nuovo codice della strada più bike friendly e i nuovi piani di mobilità varati da gran parte dei centri urbani ma anche qualche cattiva sorpresa. «In pratica c'è stata una deregulation per le biciclette - Enrico Pagliari, coordinatore dell'area tecnica dell'Aci - e ora sembrerebbe che possono fare tutto. Hanno la precedenza alle intersezioni ad esempio, oppure possono andare contromano. Si tratta di una follia soprattutto se pensiamo che i monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette». Una situazione che a detta dell'Automobile Club d'Italia è anche «diseducativa» per i più piccoli che in questo modo si trovano ad avere un approccio alla mobilità in cui «pedone, ciclista e automobilista non hanno ruoli ben definiti e nessuna regola».

AUTO E MOTO

Lasciato da parte l'ideale spirito green a cui si è cercato di fare appello, nella realtà italiana ad andare per la maggiore saranno ancora i mezzi propri. Secondo i dati di Facile.it quasi 5 milioni di studenti (il 57%) verranno accompagnati in auto o in moto dai genitori, oppure, nel caso di giovani con più di 14 anni, il motorino o la micro-car per andare a scuola. Il rischio quindi è che le città, alla ripresa scolastica, non solo tornino ad essere trafficate ma che lo siano anche più di prima. «Secondo i numeri dell'Aci continua Pagliari già oggi il traffico sulle strade italiane è tornato quasi a com'era l'anno scorso. Siamo all'80%, con le scuole aperte si potrebbe fare addirittura peggio».

Certo, la soluzione più semplice, ma anche la più rischiosa in questo momento restano gli autobus. Anche se le norme per il trasporto pubblico sulla carta sono stringenti (con riempimento massimo consentito fino all'80% della capienza, ricircolo d'aria e niente posti frontali) basta dare uno sguardo alle foto che ogni giorno vengono postate sui social network da tutta Italia per rendersi conto che non sempre è così.

Francesco Malfetano

