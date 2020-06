IL CASO

ROMA Ancora una volta Sergio Mattarella ripete il suo incessante appello alla concordia, all'unità nazionale. Lo fa alla vigilia della Festa della Repubblica, in diretta tv dai giardini del Quirinale. Parla di «unità morale», di «cemento», di «comune destino» che ora, come nel 1946, deve essere il motore di «una stagione nuova nella quale sia possibile uscire al più presto da questa sorte di incubo globale».

«Possiamo assumere questa giornata come emblematica per l'inizio della nostra ripartenza - afferma il Capo dello Stato - stretti tra il dolore per la tragedia che improvvisamente ci è toccato vivere e la volontà di un nuovo inizio». La nascita della Repubblica segnò una svolta per il Paese, e un nuovo inizio sarà domani quando torneremo a vivere e a muoverci come cento giorni fa. Mattarella ricorda che settantaquattro anni fa, «superando divisioni che avevano lacerato il Paese», «forze politiche, che erano divise, distanti e contrapposte su molti punti, trovavano il modo di collaborare nella redazione della nostra Costituzione». L'auspicio del Presidente - che oggi sarà a Codogno - è che ora quello sforzo comune di tutti possa ripetersi. «Mi permetto di invitare ancora una volta - afferma Mattarella - a trovare le tante ragioni di uno sforzo comune, che non attenua le differenze di posizione politica né la diversità dei ruoli istituzionali». La ricerca di uno sforzo comune avendo «piena consapevolezza delle difficoltà che abbiamo di fronte» perché «la risalita non sarà veloce, la ricostruzione sarà impegnativa, per qualche aspetto sofferta». Ma a noi corre l'obbligo di «non disperdere» il patrimonio di questi giorni «fatto del sacrificio, del dolore, della speranza e del bisogno di fiducia che c'è nella nostra gente. Ce lo chiede - aggiunge il Capo dello Stato - anzitutto, il ricordo dei medici, degli infermieri, degli operatori caduti vittime del virus nelle settimane passate».

«Serviranno tempestività e lungimiranza - sostiene Mattarella rivolgendosi al governo seppur senza citarlo - per offrire sostegno e risposte a chi è stato colpito più duramente. E per pianificare investimenti e interventi di medio e lungo periodo, che consentano di dare prospettive solide alla ripresa del Paese».

La festa del 2 giugno diventa per Mattarella occasione per invitare «a riflettere tutti su cosa è, su cosa vuole essere la Repubblica oggi». Una riflessione che riguarda «coloro che hanno una responsabilità istituzionale - a partire da me naturalmente - circa il dovere di essere all'altezza di quel dolore, di quella speranza». «Non si tratta di immaginare di sospendere o annullare la normale dialettica politica. La democrazia vive e si alimenta di confronto fra posizioni diverse. Ma - aggiunge il Presidente andando alla radice della nostra comunità - c'è qualcosa che viene prima della politica e che segna il suo limite. Qualcosa che non è disponibile per nessuna maggioranza e per nessuna opposizione: l'unità morale, la condivisione di un unico destino, il sentirsi responsabili l'uno dell'altro. Una generazione con l'altra. Un territorio con l'altro. Un ambiente sociale con l'altro. Tutti parte di una stessa storia. Di uno stesso popolo».

Da questa consapevolezza parte l'invito ad «un impegno comune contro un gravissimo pericolo che ha investito la nostra Italia sul piano della salute, economico e sociale. Le sofferenze provocate dalla malattia non vanno brandite gli uni contro gli altri». Così come «serietà, rigore, senso della misura e attaccamento alle istituzioni» si richiede «a tutti, tanto più a chi ha maggiori responsabilità. Non soltanto a livello politico».

«Siamo chiamati a scelte impegnative - ricorda Mattarella - ma «non siamo soli» perché «l'Europa manifesta di aver ritrovato l'autentico spirito della sua integrazione». «Nessun paese avrà un futuro accettabile senza l'Unione Europea. Neppure il più forte. Neppure il meno colpito dal virus».

Ricostruire il Paese, come settant'anni fa perchè anche questa volta «abbiamo ritrovato, nel momento più difficile, il vero volto della Repubblica». I ringraziamenti del Capo dello Stato alle forze dell'ordine, agli operatori sanitari, agli insegnanti e agli imprenditori precedono l'invito a punire i pochi che hanno cercato di approfittare dell'emergenza e il richiamo a considerare che «adesso dipende anche da noi: dalla nostra intelligenza, dalla nostra coesione, dalla nostra capacità di decisioni efficaci». «Sono convinto che insieme ce la faremo». «Ma so anche - aggiunge - che la condizione perché ciò avvenga sarà legata al fatto che ciascuno, partecipando alla ricostruzione che ci attende, ricerchi, come unico scopo, il perseguimento del bene della Repubblica come bene di tutti. Nessuno escluso».

