Il presidente di Confindustria Alto Adriatico, il pordenonese Michelangelo Agrusti, lo chiama shopping cinese. E la sua preoccupazione va ben oltre la «piccola vicenda» della Alpi Aviation Srl di San Quirino, la cui proprietà dal 2018 è detenuta nella misura del 75% da una società di Hong Kong e un cinese è diventato presidente del Consiglio di amministrazione.

Presidente Agrusti, che cosa la preoccupa?

«È veramente preoccupante che in un periodo come questo, in cui tante aziende sono in crisi, ci siano realtà che possono passare in mani cinesi. Ne ho parlato anche nelle riunioni che facciamo in Prefettura. È giusto preoccuparsi delle mafie che potrebbe mettere le mani su aziende sane, ma non bisogna sottovalutare i cinesi. Il loro Paese è uscito per primo dalla pandemia, ha un surplus finanziario enorme e può permettersi di fare shopping da noi».

In Friuli Venezia Giulia in particolare?

«L'allarme è assoluto. L'imperialismo cinese deve preoccupare tutti. Quella di San Quirino è una vicenda minuscola. Nella nostra regione molte realtà sono diventate cinesi, basta pensare al mondo del commercio e dei pubblici esercizi, ma anche ad altre realtà più importanti. Ritengo che debba esserci una precauzione in questo senso più generale. L'allarme non è a livello regionale o nazionale, ma europeo».

Come si può vigilare?

«Da sempre sostengo la necessità di un'attenta vigilanza sull'acquisizione di aziende strategiche che, indipendentemente dalla dimensione, possono finire in mani cinesi. Tanto più in un periodo come questo in cui la forte disponibilità finanziaria di una nazione come la Cina consente acquisizioni anche in condizioni di grande favore da parte dell'acquirente. Il problema è ancora più rilevante quando si tratta di aziende che hanno a che fare con strutture sensibili per la sicurezza del Paese».

Lei ha già vinto una battaglia, peraltro solitaria, contro i cinesi.

«Mi sono battuto, a suo tempo, contro l'acquisizione da parte dei cinesi dell'area logistica del Porto di Trieste. E ce l'ho fatta, perchè altri hanno raccolto la mia preoccupazione e condiviso a livello nazionale le mie ragioni. Come sistema esercitiamo un'azione non facile di monitoraggio su un fenomeno che nel nostro paese sta assumendo dimensioni allarmanti».

Ieri ha appreso che Alpi Aviation è diventata cinese al 75%. Che cosa ne pensa?

«Spero che l'azienda in questione, peraltro inopinatamente passata in mani cinesi, possa dare adeguate spiegazioni e chiarimenti circa il suo eventuale coinvolgimento in forniture tecnologiche coperte da embargo internazionale. Ritengo importante che comunque chi deve esercitare il controllo e la vigilanza su questi fatti, in questo caso la Guardia di Finanza, la eserciti fino in fondo, nell'interesse superiore del Paese. Ma ripeto, servono precauzioni a livello generale, il caso pordenonese è comunque limitato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

