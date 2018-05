«Serve il doppio turno, rivotare col Rosatellum aggraverebbe la frattura Nord-Sud del Paese»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alla possibilità che davvero nasca un governo per le riforme, come ha proposto Matteo Renzi, ci crede poco, anche se «sarebbe una cosa buona per il Paese». Ma il politologo Roberto D'Alimonte, tra i padri dell'Italicum, intravede tutti i rischi di un ritorno alle urne con il Rosatellum, perché ritiene «molto probabile» che ci si ritrovi in una situazione di stallo praticamente identica. Da tempo sponsorizza una soluzione per uscire dall'impasse di un assetto tripolare: sistema alla francese, con doppio turno di collegio o sistema...