Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Meno privacy e più vacanze. A pensarla così non è solo il presidente della Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio, ma anche gli operatori del settore turistico che da sempre spingono per un utilizzo più esteso del pass vaccinale, magari utilizzandolo per riaperture mirate anche dei grandi eventi. Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, tra i primi a sponsorizzare il pass verde, chiede ad esempio flessibilità per non ostacolare...