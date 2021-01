Onorevole Giorgio Trizzino, lei è considerato il trait d'union tra il Movimento e il Colle ed è stato tra i primi a predicare calma nei confronti di Matteo Renzi. Ma una nuova maggioranza con gli stessi protagonisti non rischia di finire impantanata spesso?

«Prevarrà il buonsenso. Come sempre avviene quando un rapporto viene tradito sarà necessario ripartire dal momento in cui si è rotto, puntellando l'alleanza con regole nuove. Serve un programma, qualcosa che ricordi un po' l'accordo fatto ai tempi con la Lega».

Non finì benissimo però.

«Bisogna renderlo inderogabile. Ora quello che conta è ciò che sta facendo Fico, perché è l'unico modo di definire un programma che parta dagli interventi fondamentali che per me sono sanità, giustizia, lavoro e Recovery».

Per molti pentastellati è anche una questione di nomi. Rinunciare a Conte è un'opzione? E pensare a un governo istituzionale?

«Non credo sia ancora il momento di parlarne, tantomeno dei nomi».

C'è anche chi dice di essere pronto a non votare la fiducia ad un governo con Iv. Al Senato si aprirebbe una voragine.

«Le differenze di valutazione ci sono sempre state. Ma in questa circostanza non credo incideranno perché non sarebbe ciò che chiede il Paese. Credo che i veti non servano o comunque che possano essere superati. Anche quando siamo stati con Salvini o prima di iniziare con il Pd non tutti erano d'accordo, c'è stato un voto sulla piattaforma e poi sono rimasti».

Si passa per Rousseau quindi?

«Io ho una visione tutta mia sulla questione. La piattaforma in questa scelta non serve, meglio passare per i parlamentari. Abbiamo ricevuto una delega dai cittadini per fare quello che facciamo, bisogna fidarsi. La democrazia diretta va circoscritta altrimenti siamo inutili».

Anche perché mediare tra le posizioni della base e il compromesso necessario diventerebbe difficile.

«Forse ho preso un po' dalla Dc, ma credo nel buonsenso. E anche che serva riconoscere gli errori fatti e saper sacrificare qualcosa sull'altare di un bene supremo. Se non è questo il momento..»

F. Mal.

