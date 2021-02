Sergio Battelli, presidente grillino della commissione Politiche europee della Camera, capovolge il ragionamento dei suoi colleghi vaffa-Draghi'. A suo giudizio, infatti, non sostenere il nascente esecutivo sarebbe il vero «suicidio politico». «Esserci non vuol dire svendersi ma essere protagonisti nel momento più importante e delicato dal Dopoguerra a oggi». E ora che c'è la volontà di istituire il ministero per la transizione ecologica parla di «ottima notizia perché si tratta di uno strumento fondamentale per trasformare la nostra società e rilanciare l'economia coniugando crescita e tutela ambientale».

Lei ha annunciato che nella consultazione online voterà convintamente a favore. Perché?

«Per me il punto principale della questione ora è il bene collettivo. Siamo a un anno e mezzo dalla fine della legislatura e abbiamo di fronte la sfida fondamentale del Recovery plan. Noi abbiamo provato a sostenere il governo Conte e il M5s non ha mai abbandonato il presidente Conte, ma alla fine bisogna essere pragmatici, serve real politik. I numeri non c'erano. Il presidente Mattarella ha fatto una scelta e ha indicato Draghi. Io ho definito il governo che si formerà post bellico».

Alcuni suoi colleghi, penso a Di Battista, criticano proprio la figura del premier incaricato.

«Il capo dello Stato ci ha proposto la personalità più autorevole del panorama italiano, non ci sono altre figure con questa caratura. Noi abbiamo detto che deve essere un governo politico perché non possiamo permettere che i tecnici commissarino la politica. Draghi non sarà l'imperatore, ci saranno comunque i ministri e poi c'è il Parlamento che voterà, sembra che qualcuno se ne dimentichi».

A parte la real politik, cosa l'ha convinta del programma preannunciato finora da Draghi?

«Mi sembra giusto ricordare che non avrà nel suo programma tutto lo scibile umano, ma, principalmente, la messa in opera del Recovery plan, il piano vaccinale e la ripartenza. Inoltre, noi abbiamo chiesto la garanzia che ciò che abbiamo fatto per esempio reddito di cittadinanza e spazza-corrotti non venga toccato. Draghi ha dato rassicurazioni e per noi questo è fondamentale».

Come può provare a convincere gli indecisi?

«Io uso una metafora calcistica. Noi dobbiamo decidere se giocare la partita con una squadra forte per fare dei gol, ricordando che siamo la maggioranza relativa, oppure rimanere fuori, che è legittimo, ma sarebbe come stare al quarto anello dello stadio a urlare senza che nessuno ti senta».

C'è una fronda di critici che chiede che il Movimento si astenga. Cosa risponde?

«È la cosa più democristiana che ci possa essere. Scegliere l'astensione è come comprare il biglietto della partita ma poi andarla a guardare a casa».

Cosa pensa del V-day anti Draghi organizzato da alcuni suoi colleghi?

«Ognuno è libero di parlare, ci mancherebbe. Ma mi pare bizzarro pensare, dopo tutto quello che abbiamo fatto come forza di governo, che il Movimento possa essere ancora quello delle origini. Noi non dobbiamo stare fermi, dobbiamo evolvere, mantenendoci ovviamente fedeli ai nostri temi».

E affidarsi alla consultazione su Rousseau non è anacronistico?

«Ho letto qualcuno che parlava di requiem della democrazia. Voglio dire che c'è stata solo una momentanea sospensione, non una cancellazione. Il nostro capogruppo Crippa dopo l'incontro con Draghi ha detto che ci sono state rassicurazioni sulle nostre richieste. Traslare di qualche ora non mi pare possa essere considerato un problema».

Cosa accadrebbe se vincessero i no? Ci sarebbe una scissione?

«Intanto mi auguro che vinca il sì, rimanere fuori a guardare dopo tutto quello che abbiamo fatto sia in sede europea che nazionale sarebbe un suicidio politico. Rispetterò comunque il risultato ma mi aspetto che le nostre motivazioni vengano comprese».

Barbara Acquaviti

