Serena Guatta, 37 anni, residente a Muscoline, nel bresciano, è diventata una vera star del risparmio, da quando, lasciato il lavoro, si è dedicata alla ricerca di coupon e concorsi, costruendo una sorta di strategia della spesa, che le consente di fare acquisti praticamente a costo zero.

Come si è accostata al mondo dei coupon?

«Durante la gravidanza, due anni fa, cercando in Rete omaggi per cose per bambini. Tenevo la contabilità in uno studio di commercialisti, dopo la nascita di mio figlio sono tornata al lavoro part-time e ho cominciato a dedicarmi ai coupon in maniera più attenta. Così ho scoperto di poter risparmiare anche 400/500 euro al mese».

Come si svolge la sua giornata?

«La mattina accompagno il bimbo all'asilo, poi mi metto a preparare la spesa, verificando i prezzi più bassi e i coupon. Le offerte che preferisco sono le provami gratis: acquisti il prodotto di un'azienda che poi ti rimborsa la spesa sul conto corrente. Stabilite strategia e luoghi, vado a fare compere. Nel pomeriggio, mi dedico agli aspetti burocratici: in molti casi, per i rimborsi, si richiede la registrazione dello scontrino sul sito del marchio che ha lanciato l'offerta. Per chi vuole muovere i primi passi in questo ambito, le modalità provami gratis e spendi e riprendi sono le migliori: i risparmi sono sicuri. Molte dritte sono anche su social e siti ad hoc, come www.scontomaggio.com».

Riesce a risparmiare su tutto?

«Sì, le provami gratis spaziano dalla cotoletta ai detersivi e, dopo il lockdown, se ne trovano ancora di più. Queste sono solo quelle con rimborso diretto. Poi ci sono aziende che restituiscono la somma spesa in buoni per successivi acquisti. Ciò che conta è non prendere il superfluo. Anche nei concorsi, quando vinco elettrodomestici, li uso, al massimo ne tengo uno di scorta, gli altri li regalo».

Quanto ha destinato alla spesa quest'anno?

«Da gennaio ad oggi ho speso trenta euro. E solo perché dovevano ancora arrivare altri buoni per un valore di 400 euro, che ho ricevuto da due giorni».

Partecipare a concorsi le ha permesso di donare una ludoteca al suo paese.

«Sì, ho vinto tante cose, quella è stata una delle più belle e l'ho vista realizzata poco tempo fa. Ora un'azienda, offre diecimila euro per la ristrutturazione di casa. Si può trovare di tutto, pure servizi, come ore di pulizia o manutenzione. Ho vinto massaggi per un anno, una vespa, una bici elettrica, viaggi. Quest'estate, in cui per il lavoro del mio compagno, potevamo allontanarci poco, abbiamo fatto una vacanza di due giorni in Toscana, con degustazioni, tutto gratis. Non abbiamo speso neppure per la benzina: avevo i buoni».

Il lavoro le manca?

«Il mio lavoro mi piaceva, non l'ho lasciato per i coupon ma per motivi personali. Vorrei un posto, ma non full-time. Non mi converrebbe».

Valeria Arnaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA