Sequestro Moro Aperto fascicolo sulle parole dell'ex brigatista

IL CASOFIRENZE La Procura di Firenze, diretta dal procuratore capo Giuseppe Creazzo, ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati e senza ipotesi di reato, su alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex terrorista Barbara Balzerani, condannata a sei ergastoli, nel corso di un incontro al Centro popolare autogestito (Cpa) di via Villamagna, che ha sede in una struttura di proprietà comunale occupata abusivamente. È stata la Digos a trasmettere in Procura un'informativa sulla vicenda.Barbara Balzerani, che fu dirigente della colonna romana...