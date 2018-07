Senza una legge ha deciso la Cassazione Ma ogni Comune fa ora di testa propria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Una legge non c'è. Così, finora, è stato l'orientamento dei sindaci a orientare le decisioni e, per chi si sia rivolto a un Tribunale, il principio enunciato nel 2016 dalla Cassazione: a prevalere è la tutela dei minori. Dunque i figli di coppie omosessuali devono essere riconosciuti dalla legge. Il nodo sono le «trascrizioni» all'anagrafe di bambini nati all'estero che risultino figli di due genitori dello stesso sesso. Le coppie si presentano negli uffici con un atto di nascita di un altro paese, in cui la legge riconosce i...