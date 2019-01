«Senza il telefonino gli alunni riescono a concentrarsi di più»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Lo smartphone in classe c'è, ma non si usa: appena varca la soglia dell'aula, viene blindato a prova di furbetti. In un liceo paritario di Piacenza, il San Benedetto, la scuola ha adottato le custodie sigillate: lo studente arriva in classe, prende la custodia e ci chiude dentro lo smartphone. Per riprenderlo, a fine lezione, deve chiedere al docente di sbloccare la chiusura. Funziona, con la partecipazione degli studenti. «Qualcuno prova a trasgredire spiega il preside Fabrizio Bertamoni ma rientra nella normalità. Studenti e docenti...