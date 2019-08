«Senza Forza Italia non si va a elezioni patto politico con Salvini prima del voto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Antonio Tajani è stato presidente del Parlamento europeo, ora guida la Commissione affari costituzionali a Bruxelles. È vicepresidente di Forza Italia e ripete: «Noi siamo per andare subito al voto, ma con un accordo ben definito prima nel centrodestra».Cosa pensa dell'ipotesi che si vada a un accordo che metta insieme Pd e M5S ma anche altri gruppi parlamentari, per evitare di andare alle urne? In termini più spicci: cosa ne pensa della possibilità dell'inciucio?«Come Forza Italia abbiamo un percorso politico ben definito, al quale...