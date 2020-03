LA LITE

VENEZIA C'è chi, come Luca Zaia, risponde con i numeri: le mascherine richieste al Governo (tante) e le mascherine ottenute da Roma (poche). Chi, come Attilio Fontana, stronca le accuse: «Parole avventate e inopportune». E chi, come Massimiliano Fedriga, sbotta: «Basta con le provocazioni». Si dirà: sono tutti leghisti. Vero, ma soprattutto Fontana e Zaia, sono in prima linea contro il virus che sta sterminando gli anziani nelle case di riposo e negli ospedali. E ai quali sono parse inopportune le accuse del ministro agli Affari regionali Francesco Boccia.

L'ACCUSA

A L'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24, il ministro Boccia (Pd) ieri mattina ha detto che le Regioni, di fronte all'emergenza sanitaria, da sole sarebbero crollate: «Se l'autonomia è sussidiarietà è un conto, se l'autonomia è fare da soli perché si pensa di fare meglio la risposta è no perché crolli. Nessuna Regione ce l'avrebbe fatta da sola, sarebbero crollate tutte». E sulle polemiche su mascherine e ventilatori, è stato netto: «Per la nostra Costituzione l'organizzazione della sanità è regionale, lo Stato è entrato in corsa ad emergenza nazionale scattata e sta aiutando tutte le Regioni secondo un programma mai visto prima dal dopoguerra in poi. Lo Stato acquista oltre agli acquisti che fanno le Regioni, che sono autonome nell'acquistare qualsiasi cosa. Noi abbiamo fatto norme che liberano le Regioni da qualsiasi vincolo, possono assumere personale, possono acquistare quello che vogliono e utilizzare avanzi di amministrazione senza limiti di bilancio, come se fossimo in guerra. Ora c'è una competizione mondiale su ventilatori, respiratori e mascherine, se non ci fosse lo Stato non ci sarebbe quasi nulla se non le cose che erano nei depositi». E ancora: «Durante un'emergenza uno Stato ha la forza di acquistare in giro per il mondo ed è una forza che non hanno le Regioni».

I NUMERI

«Senza lo Stato saremmo a cartoni? Non è proprio così», ha replicato il presidente del Veneto Luca Zaia. Che ha risposto con i numeri: una tabellina (qui a lato) in cui sono indicate le richieste del Veneto quanto a dispositivi di protezione individuale e le forniture arrivate da Roma. Un abisso tra richiesto e ricevuto. «Voglio ritenere quella del ministro Boccia - ha detto Zaia - una uscita infelice, uno scivolone. Se si vuole la polemica, la facciamo dopo, noi ora rispondiamo con i numeri. Abbiamo bisogno di 200mila mascherine PFF3 al giorno, ce ne sono state consegnate in totale 3210. Mascherine PFF2 ne abbiamo richieste 200mila al giorno, ripeto: al giorno, ce ne hanno date 152mila. Di quelle chirurgiche ne abbiamo avute 682mila quando ce ne servono 550mila al giorno. Non faccio polemica, mi limito a dare i numeri».

LE REPLICHE

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha definito «avventate e inopportune» le parole del titolare degli Affari regionali. «Invito il ministro Boccia a fare il ragionamento inverso - ha detto Fontana - Quale sarebbe la situazione nel Paese se le Regioni non avessero fatto fronte alla emergenza anche nella fase della sottovalutazione del rischio che ha attanagliato il Governo per giorni e giorni? Basti pensare che in Lombardia abbiamo attivato quasi 1000 terapie intensive da destinare all'emergenza e stiamo lavorando a tutto campo anche per ciò che riguarda le altre necessità. Come ad esempio il reperimento di mascherine e di ventilatori».

E il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: «Il Governo non alimenti le contrapposizioni con le Regioni e la smetta di provocare. A dispetto dei soli 4 ventilatori arrivati attraverso le linee di rifornimento nazionali, il Friuli, disporrà, ad esempio, di quasi 100 posti letto in terapia intensiva dedicati ai pazienti Covid: un risultato conseguito con mezzi propri».

In serata la puntualizzazione del ministro: «Dire che in questa fase di emergenza Covid-19 nessuno ce la fa da solo non è una critica alle Regioni, ma è semplice realismo. Lo ribadisco, nessuno ce la fa da solo. Nemmeno noi». E Fontana: «Se non è il momento di alzare i toni, evitiamo di farlo».

Alda Vanzan

