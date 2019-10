«Sento delle voci» La notte di deliri prima della strage

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DOLOREdal nostro inviatoTRIESTE Una valigia aperta, piena di vestiti che straboccano. Un tavolo messo a soqquadro con ancora i piatti sporchi. Due camere da letto ridotte a un cumulo di abiti e soprammobili. Si presenta così la casa nella quale abitano i due fratelli, Alejandro Augusto e Carlysle Stephan Meran. Al quinto piano di un palazzo di via Caccia, non lontano dal centro storico, apre la porta una donna in lacrime. È Betania, cittadina dominicana e madre di Alejandro Augusto e Carlysle. Trova la forza per parlare, aiutando sia a...