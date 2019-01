Sentenze vendute e aste pilotate: 149 azioni disciplinari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ultimo caso è quello che ha coinvolto il pm di Roma Michele Nardi e il suo collega del Tribunale civile Antonio Savasta, arrestati su richiesta della procura di Lecce per avere creato un'associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari: avrebbero venduto decisioni e sentenze ad avvocati disposti a pagarli anche con gioielli e diamanti. Nelle statistiche illustrate ieri dal procuratore generale Riccardo Fuzio i due casi non sono calcolati, perché le toghe sono finite in manette nel 2019. Fuzio, nella sua relazione,...