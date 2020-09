Otto condanne da 7 a 20 anni di carcere. Dopo mesi di polemiche e accuse di insabbiamento, si conclude così il processo in Arabia Saudita per l'omicidio di Jamal Khashoggi il 2 ottobre 2018 nel consolato di Riad a Istanbul. Una sentenza che la promessa sposa del reporter dissidente, Hatice Cengiz, e la relatrice dell'Onu sul caso, Agnes Callamard, bollano come «farsa» e «parodia di giustizia». I cinque imputati condannati a morte in primo grado hanno avuto salva la vita, come previsto dopo il «perdono» accordato lo scorso maggio dai familiari dell'editorialista del Washington Post. Una decisione annunciata alla fine del Ramadan e accompagnata da forti polemiche per i sospetti trasferimenti di denaro e beni immobili ai figli di Khashoggi da parte delle autorità del Regno. Per questi 5 membri del commando, la pena definitiva scende a 20 anni di prigione, mentre altri due imputati sono stati condannati a 10 anni e uno a 7 anni. Nessuno è stato identificato. Confermata invece l'assoluzione per altri 3 sospetti. La sentenza chiude la partita davanti alla giustizia saudita, ma lascia aperti sospetti e interrogativi su esecutori e mandanti.

