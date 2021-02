IL CASO

SERNAGLIA (TREVISO) Un altro bonus torna a scuotere il mondo della Lega. Questa volta a farne le spese è la senatrice Sonia Fregolent, salviniana doc, che ha chiesto e ottenuto il ristoro centri estivi, stanziato dal Comune di Sernaglia della Battaglia. Comune che lei ha governato per dieci anni, dal 2009 al 2019, dove attualmente siede come consigliere nelle file di maggioranza e dove il figlio ha frequentato la scorsa estate il Grest comunale. E proprio per i corsi estivi del figlio la senatrice ha ottenuto dal Comune il rimborso di 240 euro. Ma non è il solo bonus sconveniente con il quale il piccolo paese alle porte delle colline dell'Unesco deve fare i conti. Ad intascarsi un altro ristoro il vice sindaco Gesus Bortolini che si è portato a casa 800 euro per il bonus computer. Stesso bonus richiesto dalla famiglia dell'assessore Vanni Frezza, che poi però ha fatto retromarcia e ritirato la domanda. Guarda caso a ridosso di una richiesta di accesso agli atti delle opposizioni. Ed ora sotto i colpi dei bonus a collassare non è solo la politica, ma l'intera maggioranza.

I FATTI

Ma andiamo con calma. È l'estate del 2020, il Comune di Sernaglia è tra gli ultimi ad organizzare i centri estivi. L'emergenza sanitaria in corso ha imposto talmente tante prescrizioni che le rette inevitabilmente aumentano. I bimbi che vi partecipano sono una trentina, tra questi anche il figlio della senatrice, che vive con la famiglia nella frazione di Falzè di Piave. Sul finire dell'anno l'amministrazione retta da quello che all'inizio era il delfino della Fregolent, Mirco Villanova, decide di stanziare 2.244 euro per calmierare l'aumento delle rette e pubblica un bando, senza limitazioni Isee. La Fregolent fa domanda come un'altra decina di famiglie, ne vengono accolte 7. Oltre alla sua. Il 21 gennaio le viene bonificato poco meno del 10 per cento dell'intero ammontare del contributo. Nel frattempo altri due membri della maggioranza il vice sindaco Gesus Bortolini e l'assessore Vanni Frezza, o meglio le loro consorti, fanno richiesta al Comune per ottenere il bonus computer. E lo ottengono. Bortolini intasca 800 euro, Frezza nulla, perchè nel frattempo ritira la domanda. «L'ho ritenuto inopportuno», afferma lui. «Ha fatto retromarcia dopo la mossa delle opposizioni», replicano i beninformati. Infatti proprio in quel periodo, esattamente il 25 gennaio, l'opposizione Con noi fa richiesta di accesso agli atti per verificare la gestione dei ristori. «Non ci sto a essere tirato in mezzo a questa situazione - tuona Frezza - io appena mi sono accorto che mia moglie aveva fatto la domanda l'ho bloccata. E in ogni caso, se proprio vogliamo dirla tutta: non si può certo paragonare la posizione economica di un assessore con quella di un senatore della Repubblica». «Sono stato incastrato, questa è la verità». Il vice sindaco di fare mea culpa non ci pensa proprio. Il suo unico pensiero è la lotta intestina in atto nella maggioranza. «Nessuno mi ha avvisato di quanto stava accadendo: finalmente tutti i dissidi interni alla nostra maggioranza sono venuti a galla. La verità è che tutto è uscito da qui, dal municipio, per colpire due persone: me e la Fregolent».

IMBARAZZO

A gestire politicamente la questione, a dir poco scivolosa e spinosa, è Gianangelo Bof, commissario provinciale del Carroccio: «Sono incredulo - ammette - questa notizia l'apprendo adesso e non so spiegarmela». Bof si muove con prudenza, combattuto da un lato dalla necessità di difendere comunque un proprio parlamentare e dall'altro dall'obbligo della fermezza: «Al di là di tutto, del fatto che Fregolent ne avesse diritto o meno, che abbia o meno restituito tutto, resta una questione di opportunità politica. Ma prima di esprimere una condanna, voglio parlare con lei, conoscere la sua versione. Oggi (ieri ndr) non sono ancora riuscito a farlo. La questione è delicata, voglio capire bene com'è andata. Conosco bene la Sonia, siamo stati sindaci nello stesso periodo. È un'amministratrice d'esperienza. Veramente non riesco a spiegarmi questa cosa. Voglio che me la spieghi lei». Bof deve anche tenere a bada la rabbia montante della base leghista che, nel bene o nel male, osserva sempre con molta attenzione quanto fanno i propri rappresentanti a Roma: «Non so se ci saranno provvedimenti - spiega il commissario - di certo non dipendono da noi del provinciale. Il caso verrà discusso a livello regionale dal commissario nazionale Stefani. Ma, soprattutto se ne occuperà il Federale. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di una senatrice. Io, comunque, resto incredulo».

Manuela Collodet

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

