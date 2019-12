CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Senatrice Stefania Craxi, cosa ha pensato mentre ascoltava il discorso di Matteo Renzi?«Le parole del mio ex premier sono state molto rispettose nei confronti della storia di mio padre...».Ma?«Ma non c'è alcun paragone con i famosi discorsi che pronunciò Craxi: in quelle occasioni mio padre non difese se stesso ma il tema del finanziamento della politica. Renzi ha difeso Open, mio padre aprì un dibattito per porre fine alla Prima Repubblica, ponendo domande sull'Europa e le istituzioni. Anche Renzi con Salvini, in passato, ha usato a...