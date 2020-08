IL CASO

ROMA La senatrice della Lega, Marzia Casolati, 50 anni, storica esponente del movimento in Piemonte e titolare di una nota gioielleria nel centro della città di Torino, ieri è stata sospesa dal partito. Anche lei, come i due deputati leghisti, Andrea Dara ed Elena Murelli, e 9 consiglieri regionali del Carroccio ha chiesto e ricevuto (per poi restituirlo) un bonus anti-Covid. Per essere precisi questa volta non si tratta del bonus Inps da 600 euro in più rate destinato ai lavoratori autonomi ma di uno da 1.500 euro assicurato dalla Regione Piemonte alle imprese costrette alla chiusura per il lockdown. E Casolati, come detto, risulta titolare di una gioielleria e come tale aveva il pieno diritto al bonus ma nel 2019 ha dichiarato un reddito lordo di 101.314 euro, come risulta dalla dichiarazione patrimoniale consegnata in Senato.

Anche il caso di Marzia Casolati conferma un fenomeno emerso finora: tutti i politici in possesso di partita Iva coinvolti nel caso sono del Nord. Anche il deputato pentastellato sospeso per lo stesso motivo, Marco Rizzone, è di Genova. La diffusione del fenomeno nella Lega (sono coinvolti 3 consiglieri regionali del Veneto, due del Piemonte, uno ciascuno per Emilia, Lombardia, Liguria e Trentino) fa pensare anche che una parte dei quadri storici del Carroccio abbiano scelto la politica come secondo lavoro di floride attività familiari.

Marzia Casolati ha un curriculum politico solido. A 22 anni aderisce alla Lega, nel 93 approda al consiglio comunale di Toprino e ci resta fino al 2001. Arriva al Senato due anni fa, eletta nel collegio di Moncalieri, e fa parte della commissione Politiche europee, di quella straordinaria sui diritti umani e la commissione d'inchiesta sul femminicidio. Il bonus regionale da 1500 euro è stato richiesto dalla senatrice lecitamente ed «è stato già da tempo completamente restituito», sottolinea la Lega. Tuttavia, come ha rimarcato in una nota il presidente dei senatori del CarroccioMassimiliano Romeo, «non è opportuno che parlamentari accedano a questo tipo di sussidio». La sospensione dal partito - aggiunge - è stata accettata e condivisa da Casolati.

Il bonus Riparti Piemonte chiesto, ottenuto e poi restituito da Casolati fa parte del piano di aiuti da 88 milioni di euro deciso dalla giunta piemontese di centro-destra guidata dal forzista Alberto Cirio. Un contributo regionale al quale la senatrice ha avuto accesso per far ripartire la sua gioielleria. Tutto regolare, ma non opportuno per gli stessi big della Lega: l'erogazione infatti non prevedeva limiti di reddito ed era destinato alle aziende, non ai titolari di partita Iva. Quei 1.500 euro, circa un decimo del suo stipendio mensile da senatrice, sono costati a Casolati la sospensione dal partito e, se i vertici saranno di parola, saranno un ostacolo in vista di future candidature.

