IL BOLLETTINO

VENEZIA Di coronavirus si continua a morire - 323 ieri le vittime in Italia - ma aumentano i guariti e diminuiscono i malati. I dati parlano di una nuova persona positiva al Covid ogni trenta tamponi effettuati, ma in generale per l'80% dei malati basta restare in isolamento a casa. Numeri confortanti, anche se il Paese è già preparato ad affrontare un'ondata superiore a quella degli ultimi mesi, pronto - spiega il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri - «ad un'eventuale nuova fase di emergenza».

ITALIA

Le persone attualmente positive al coronavirus in Italia sono 104.657, in diminuzione di 54. Si conferma, per quanto ancora pesante, il trend al ribasso dei decessi, che negli ultimi quattro giorni resta sotto quota 400. Nelle ultime 24 ore sono salite a 27.682 le vittime, con un incremento di 323 in un giorno. E continuano ad alleggerirsi gli ospedali, dove sono scesi a 1.795 i ricoverati nei reparti in terapia intensiva (-68). Resta costante l'incremento quotidiano di oltre duemila guariti, arrivati complessivamente a 71.252. Dati in linea con la martoriata Lombardia dove anche qui il numero dei nuovi decessi (104) continua a calare rispetto al giorno precedente.

«Siamo attrezzati a reggere picchi anche superiori a quelli della prima fase dell'emergenza - ha detto il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, in video audizione alle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera - Certo l'apocalisse non la regge nessuno, ma siamo tutti convinti che non ci sarà». Al momento, secondo il bollettino della Protezione civile, il Paese incassa un altro record confortante che vede statisticamente solo 3,2 persone positive per ogni cento tamponi effettuati. Il quadro ora andrà confermato nella prossima fase di mantenimento, che si aprirà dalla prossima settimana con il parziale ripopolamento di strade e luoghi di lavoro. Qui stavolta, al di là del potenziamento degli ospedali, le armi più efficaci saranno il distanziamento sociale e disponibilità dei dispositivi di protezione individuale. Su questo fronte, nei prossimi giorni è previsto un accordo per garantire la fornitura a farmacie e parafarmacie delle mascherine chirurgiche necessarie alla tutela della popolazione. «Abbiamo fissato un prezzo massimo di vendita, non di acquisto. Rassicuro che l'obiettivo di calmierare il prezzo non è ostile all'obiettivo di attrezzare una filiera italiana e sostituire con essa prodotti che siamo costretti a importare», ha detto Arcuri, anche alle prese con le ragioni dei rivenditori come il Gruppo Crai, che ha annunciato di essere costretto a ritirare dalla vendita, nei propri negozi, le mascherine chirurgiche a causa del prezzo imposto massimo di 50 centesimi.

VENETO

I casi positivi al Sars-Covid2 in Veneto hanno raggiunto quota 17.868, mentre i casi attualmente positivi sono 8.253. I pazienti in terapia intensiva sono scesi 114. I decessi, contando sia gli ospedali che le case di riposo, sono stati 44 (ma si consideri che da ieri la Regione è tornata a rendere noto anche il bollettino delle 17 e non più solo quello delle 8 del mattino, quindi il totale ne risente) per un totale di 1.452 dall'inizio dell'emergenza. I pazienti in area non critica sono 1.018 che sommati ai 119 delle strutture intermedie porta il totale a 1237. Crescono anche i dimessi: in tutto 2.594.

FRIULI VENEZIA GIULIA

I casi accertati positivi al coronavirus in Friuli sono 3.010, con un incremento di 15 unità rispetto a martedì. I totalmente guariti sono 1.355, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 143. Si registrano 7 decessi in più, che portano a 285 il numero complessivo di morti da Covid-19 in regione.

Al.Va.

