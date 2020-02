IL CASO

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) «Mi dispiace, era una specie di gioco, mi sono lasciato prendere e ho fatto una cavolata. Non succederà più». Sono queste le parole pronunciate davanti al sindaco da uno dei due bulli che l'8 febbraio, poco dopo le 13.30, avevano bloccato la stazione delle corriere di Castelfranco (Treviso) salendo sul tetto di un bus per farsi un selfie dall'alto.

Dopo la passeggiata sulla sommità del mezzo, già pieno di studenti, i due erano saltati direttamente a terra da un'altezza di quattro metri e se l'erano data a gambe facendo perdere le proprie tracce. Ma solo per poco tempo. Anche grazie ai video registrati con gli smartphone dagli altri giovani presenti, subito diffusi via social, i carabinieri di Castelfranco erano velocemente riusciti a identificarli. Ora per uno dei due ragazzi, da poco diventato maggiorenne, a differenza dell'altro, è arrivato il momento delle scuse.

IN MUNICIPIO

Nei giorni scorsi si è presentato in municipio assieme alla madre. Qui è stato accolto dal sindaco Stefano Marcon, tra l'altro presidente della Provincia di Treviso, l'ente che controlla la maggioranza relativa delle quote di Mom, società del trasporto pubblico locale. Il mea culpa è stato apprezzato. Anche se non sarà sufficiente ad alleggerire il pugno di ferro: la società delle corriere non ritirerà le denunce in sede penale e le annesse richieste di risarcimento dei danni. Insomma, vanno bene le scuse, ma le denunce restano. Oltre all'ipotesi di interruzione di pubblico servizio, c'è in ballo anche quella di turbativa della regolarità dell'attività. «Il ragazzo si è scusato per quello che ha fatto rivela il sindaco Marcon ha capito di aver sbagliato e si è detto dispiaciuto e pentito. Ne prendiamo atto. È stato un gesto importante. Abbiamo anche apprezzato la presenza della famiglia. Da parte mia, però, ho ricordato che i nostri vecchi dicevano che na scusa no stropa a buxa. Di conseguenza, questo non lo solleverà dalle proprie responsabilità e sarà chiamato a risponderne sia in sede penale che in sede civile».

L'AMMINISTRAZIONE

Mom è schierata esattamente sulla stessa linea: «Apprezziamo che uno dei due giovani si sia scusato sottolinea il presidente Giacomo Colladon ma la nostra decisione di procedere con le denunce non cambia di una virgola». A quanto pare il blitz dell'8 febbraio non era stato fatto a caso. Fino a dieci minuti prima, la zona della stazione delle corriere di Castelfranco, proprio davanti al palazzetto dello sport, era presidiata da una pattuglia della polizia locale. I due giovani avevano messo in pratica il loro disegno non appena gli agenti si erano allontanati. Come se avessero aspettato di avere campo libero.

«Non possiamo più tollerare scorribande del genere. Adesso è davvero giunta l'ora di finirla mette in chiaro il presidente di Mom non si può sopportare che delle persone, che non sono nemmeno dei bambini, decidano di andare a passeggiare sul tetto di un autobus o di una corriera, che tra l'altro non è pensato per sostenere quel peso. Il personale in servizio non può dover far fronte anche a queste cose». Il numero uno della società trevigiana del trasporto pubblico non ha alcuna intenzione di permettere che quella di salire sul tetto delle corriere pronte a partire dalla stazione diventi una sorta di moda tra i ragazzi. Le scene viste nel primo pomeriggio dell'8 febbraio, infatti, non hanno rappresentato una novità per Castelfranco.

IL PRECEDENTE

Solamente nel novembre dell'anno scorso un 18enne era a sua volta salito sul tetto di un autobus bloccando l'intera stazione delle corriere. Nell'occasione i ritardi accumulati sulle varie linee furono ancora superiori. Alla fine venne fatto scendere solo grazie all'intervento dei carabinieri di Castelfranco, saliti direttamente a bordo del mezzo rimasto fermo nel piazzale. Anche in quel caso Mom scelse in denunciare. Chi aspira a farsi un selfie sul tetto di un bus è avvisato.

