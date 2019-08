«Sei nero», spinte e insulti al sacrestano a Gallarate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RAZZISMO MILANO Stava aprendo la chiesa di cui si occupa da vent'anni Deodatus Nduwimana, originario del Burundi e da quattro anni italiano, quando un uomo ha iniziato ad insultarlo, a dirgli di tornarsene a casa sua e ad aggredirlo, tanto da lussargli una spalla.Un'aggressione a sfondo razzista avvenuta a Gallarate (Varese) dove in questi giorni si sono accese le polemiche: prima per un post del sindaco Andrea Cassani, che poi si è scusato, in cui invitava a riaccompagnare «a calcioni» nel suo Paese d'origine un tunisino a suo dire...