VENEZIA Polemica in Regione del Veneto tra maggioranza e opposizione sull'assegnazione di risorse extra budget alle strutture sanitarie private, accreditate o convenzionate, per smaltire la mole di esami e visite accumulata durante il lockdown, quando gli ospedali pubblici funzionavano a regime ridotto o, nel caso di quelli trasformati in centri Covid, tutte le prestazioni, compresi gli interventi chirurgici, erano stati annullati. L'idea era di riprogrammare visite ed esami, ma il numero è talmente alto che la giunta di Luca Zaia ha ritenuto di chiedere aiuto ai privati, assegnando, ovviamente, ulteriori fondi. La delibera 931 del 9 luglio è diventata di attualità politica in queste ore a causa di un attacco frontale di Cristina Guarda, consigliera regionale di Europa Verde, che ha messo in fila, Ulss per Ulss, tutti gli extra budget arrivando a contare la bellezza di 6 milioni di euro assegnati ai privati. Per la precisione 6.104.725 euro. C'erano alternative? Volendo smaltire le liste di attesa, evidentemente no per la Regione, che continua a ripetere che i privati sono accreditati o convenzionati. Di tutt'altro avviso l'opposizione che della sanità farà probabilmente uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale: «Non è possibile - ha scritto in una nota la verde Guarda - avere un trattamento degli acuti eccellente, ma poi un abbandono nelle mani del privato, e quindi spesso destinato solo a chi può permetterselo, della fase di presa in carico delle cronicità, riabilitazione e del post operatorio. Altrimenti alla prossima emergenza ci troveremo di nuovo, drammaticamente, impreparati». (al.va.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA