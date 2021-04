Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VIAGGIROMA Un weekend al mare e uno in montagna con i soldi del bonus vacanze. Questa la novità in arrivo entro l'estate per rimettere in carreggiata un incentivo che fin qui ha incentivato poco, solo 800 milioni di euro sfruttati dei 2,6 miliardi che aveva in dote in partenza, largamente criticato pure dagli operatori del settore.Il ministero del Turismo ha sposato un emendamento al Sostegni che, oltre a estendere la validità del voucher...