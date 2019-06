«Sei leghista? Questa casa a Bruxelles è di sinistra e per te non c'è posto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Succede ancora con i meridionali: giusto un anno fa una studentessa abruzzese originaria di Pescara si è vista rifiutare una stanza in affitto a Trento. La motivazione? Cerco solo ragazze dal Triveneto e dalla Lombardia, niente di personale, è stata la spiegazione fornitale dopo che aveva risposto a un annuncio letto su Facebook.Succede con gli stranieri: nel maggio 2018 in una casa di riposo di Senigallia, Marche, a una assistente senegalese è stata cambiata la sede di lavoro perché in quella struttura gli anziani si erano...