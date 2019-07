«Sei incinta, non puoi presiedere» Caos su Romano che smentisce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il clima è incandescente, tra maggioranza e opposizione volano insulti perché il Pd insiste sulla necessità che Salvini venga in Aula a riferire sui presunti finanziamenti russi alla Lega e blocca i lavori sul dl sicurezza bis. E' nel pieno delle polemiche che il deputato del Pd Romano, raccontano sia M5S che Lega, si avvicina ai banchi della presidenza della commissione Giustizia: «Una donna incinta non è in grado di presiedere»: questa la frase incriminata rivolta alla pentastellata Businarolo. Lui nega: «Mai mi sarei permesso». Ma...