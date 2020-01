Sei compressori ogni bocca di porto: ce n'è soltanto uno

LE OPERAZIONI

VENEZIA Un compressore provvisorio in ogni bocca di porto, quando a regime ce ne dovranno essere sei. Una squadra di sollevamento composta da una quindicina di tecnici, quando a regime serviranno almeno un centinaio di uomini. Ecco come funziona oggi il Mose, in questa prima fase di prove parziali. Numeri a confronto che danno la misura dei lavori (tanti) da completare (in fretta) per rendere il sistema completamente funzionante. Ieri per sollevare le venti paratoie della schiera di San Nicolò c'era al lavoro l'unica squadra di sollevamento formata per gestire queste operazioni delicate. Una quindicina di tecnici di Comar - per lo più ingegneri, ma anche elettricisti e impiantisti in genere - che si sono divisi tra la control room nell'isola artificiale al centro delle bocca di porto e la galleria sott'acqua. Quando si dovranno alzare tutte e quattro le schiere, ci dovrà essere una squadra analoga per ogni barriera, con uomini a sufficienza per garantire i turni. Insomma, il calcolo di un centinaio di tecnici è presto fatto. Quanto tempo servirà a reclutarli e formarli? Ieri i responsabili di Comar sottolineavano come in realtà un nucleo formato ci sia già e si tratti di allargare il gruppo.

Già sul posto alle 7 e mezzo del mattino, fino alle quattro del pomeriggio i tecnici dell'attuale, unica squadra sono rimasti al lavoro per gestire le varie fasi delle operazioni. Da quando si è cominciato a soffiare aria compressa per essiccare gli impianti, ovvero per eliminare l'umidità. Per poi passare al pompaggio dell'aria per sollevare le paratoie, allo svuotamento per abbassarle. Fino al lavaggio con acqua dolce degli impianti. Il tutto misurato, controllato, monitorato. Ieri, per ulteriori misurazioni, erano stati sistemati su un paio di paratoie di sponda, accanto all'isola, anche degli accelerometri. Uno si è staccato, è caduto in acqua, ed è dovuto intervenire un sub, già a disposizione su una barca d'appoggio, per recuperarlo.

Imprevisto a parte, il sistema ha funzionato. Con un mare piatto, le gigantesche paratoie gialle si sono alzata a pettine, a gruppi di quattro, fino a chiudere completamente la schiera. Sono rimaste in posizione, con un'inclinazione di 40 gradi, per poi rientrare al loro posto sul fondale. Stavolta nessun problema con i sedimenti che intasano gli alloggiamenti, come era accaduto in passato a Treporti, dove alcune paratoie non erano rientrate. Una criticità nota, soprattutto nelle bocche di porto con meno corrente, come appunto quella del Lido, lato punta Sabbioni. Per questo la manutenzione del Mose dovrà prevedere anche frequenti operazioni di dragaggio.

I MOTORI DEL SISTEMA

Altro capitolo aperto, quello dei compressori. I motori del Mose, ancora incompleti. Ieri a San Nicolò si è lavorato con un solo compressore, anche se piuttosto potente, in collocazione ancora provvisoria. Alla fine ogni bocca di porto ne avrà sei, di cui quattro operativi. Il sistema infatti prevede una certa ridondanza, per mettersi in salvo da eventuali guasti, ma anche per provvedere alle manutenzioni con maggiore tranquillità. Al momento tutti gli impianti sono al loro posto, ma mancano i collegamenti. Quelli elettrostatici e quelli meccanici. Sulla carta, stando ai contratti, dovrebbero essere completati tutti entro giugno. I lavori procedono e l'obiettivo è quello di avere almeno tre compressori pronti per bocca di porto. I lavori sono più avanti a Chioggia, dove tra un mese dovrebbero essere ultimati i primi quattro compressori. Poi i lavori si sposteranno a Malamocco. Una corsa contro il tempo per rispettare i tempi e cercare di sollevare l'intero Mose per l'estate.

