Una svolta, complessa e a lungo preparata, nel segno della continuità e della discontinuità.

«Sì proprio così», risponde al Gazzettino Giovanni Bazoli, l'avvocato bresciano che ha percorso da assoluto protagonista gli ultimi decenni dell'economia e della storia italiana e che guiderà la Cini fino al 2023. «Sono le parole giuste. Anche se devo dire che quando mi è stato chiesto di proseguire per altri tre anni nel mio impegno, ho avuto forti perplessità. Non solo per la mia età, quanto piuttosto per la mia anzianità di servizio. Sono nel consiglio della Cini dal 1987 e faccio il presidente dal 1999 dopo la morte di Feliciano Benvenuti, il mio predecessore, oltre che mio mentore accademico, l'ultimo Doge di Venezia com'era chiamato per la sua influenza e il suo enorme prestigio. Ebbene 21 anni di presidenza sono tanti».

E cosa l'ha convinta a superare queste perplessità?

«L'amore per Venezia innanzitutto, che considero la mia seconda città. Poi l'amore per la Cini e la preoccupazione per il suo futuro. E la convinzione che proprio in un momento di discontinuità, come quello che coincide con il cambio del segretario generale, fosse necessario sottolineare una continuità. Anche per garantire in modo stabile quegli appoggi finanziari che nel corso della mia presidenza sono stati assicurati».

Lei ha parlato del suo amore per Venezia. La Cini è stata però spesso accusata di essere troppo distante dalla città. Di marcare un'eccessiva alterità rispetto al territorio.

«Alterità e magari anche alterigia. Forse è vero. È un punto importante, dovremo impegnarci per trovare la massima collaborazione con le realtà culturali di Venezia che possono dare un contributo decisivo per il futuro della città. Ma senza rinunciare a una caratteristica della Cini: la sua apertura internazionale, a cui non può rinunciare.

Come pensa si possa sviluppare questa collaborazione?

«Con convegni, gruppi di studio e altri strumenti. Vedremo. Ma certamente dovremo impegnarci molto, più di quanto abbiamo fatto in passato, per dare insieme alle altre istituzioni culturali, un contributo decisivo al futuro di Venezia»

Ma lei che futuro vede per Venezia?

«Venezia è uno dei simboli dei rischi mortali a cui va incontro la nostra civiltà. Sono ben note le minacce derivanti dal crescente aumento delle temperature e dal conseguente innalzamento del livello dei mari. Ma non meno preoccupante è il fenomeno del turismo di massa, che impoverisce il livello commerciale e culturale della città. È necessario che Venezia valorizzi la sua vocazione, che è quella di essere un centro di ricerca scientifica e di confronti culturali ad altissimo livello. Certo, il destino di Venezia è un tema che deve essere affrontato a livello politico e amministrativo (mi permetto di aggiungere anche a livello costituzionale; ma questa è una mia personalissima idea: credo che Venezia abbia diritto ad avere uno status particolare). In ogni caso, qualunque progettazione sul futuro di Venezia esige un'adeguata elaborazione culturale, alla quale la Cini deve contribuire».

Quali sono stati in questi quasi 20 anni i suoi rapporti con Pasquale Gagliardi? Qualcuno pensa che lei talvolta abbia lasciato troppo spazio al segretario generale.

«Lo so, conosco questa accusa. Ma è il mio stile di presidenza. Un presidente deve sapere scegliere le persone, controllare il loro lavoro e collaborare con loro nelle scelte strategiche. Non mi sono mai occupato della gestione ordinaria. Ma tutte le scelte che la Cini ha fatto in questi anni sono stati pensate, discusse e decise insieme, da me a da Gagliardi. Lui spesso ha seguito i miei consigli e più di una volta, insieme, abbiamo deciso di non realizzare alcuni progetti. Ma mi lasci aggiungere...»

Prego

«Pasquale Gagliardi ha dato un'impronta manageriale alla gestione della Cini di grandissimo livello. Quando 19 anni fa è arrivato ha fatto anche scelte difficili e impopolari, ma grazie a una straordinaria fantasia progettuale e una rete di relazioni di alto livello ha rivitalizzato l'isola di San Giorgio e realizzato progetti di assoluto rilievo. Pensiamo alla trasformazione del Refettorio con le Nozze di Cana del Veronese, alla biblioteca realizzata nella Manica Lunga, all'Auditorium dello Squero, forse il più bello al mondo. Lascia dopo 19 anni, dopo un lavoro eccezionale e lo fa in modo volontario e consensuale»

Ora tocca a Renata Codello raccoglierne l'eredità.

«L'architetto Codello ha fatto con rigore, coraggio e intelligenza il Sovrintendente a Venezia. È conosciuta e apprezzata in città. Ma anche a livello nazionale. È recentemente entrata nel consiglio generale della Banca d'Italia ed è consulente della Presidenza della Repubblica per gli interventi architettonici al Quirinale. Lavora già da due anni alla Cini e con il suo rigore è la persona giusta per assumere in questo momento storico il ruolo di segretario generale. Perchè la Fondazione oggi deve consolidare quello ha costruito in questi anni, mantenerlo all'alto livello raggiunto. Lei ha le qualità per farlo».

Venti anni sono tanti. Nessun rimpianto o rammarico?

«Un rimpianto sì ce l'ho: nel 2016 avevamo prodotto un manifesto per Venezia coinvolgendo esperti di tutto il mondo. È caduto nel silenzio più assoluto. Mi ha aiutato a capire com'è difficile lavorare per Venezia. Mi rammarico anche di non poter avere accesso all'archivio personale di Vittorio Cini».

Nei mesi scorsi ci sono state polemiche per alcune scene di un film di Sorrentino girate nel Refettorio della Fondazione. Il Patriarcato di Venezia che nella Cini, per volere del suo fondatore, ha un ruolo di grande rilievo, le ha ritenute irrispettose...

«È stato un errore ma si è trattato di un incidente marginalissimo. Quale sia l'attenzione del Vaticano per la Fondazione Cini lo dimostra l'amicizia del Cardinal Ravasi che si è manifestata anche con l'iniziativa delle Vatican Chapels ospitate, con enorme successo, nei giardini della Fondazione. È arrivato anche un riconoscimento del Pontefice».

Ma qual è il rapporto oggi tra il Patriarca e la Fondazione?

«Un rapporto importante e costruttivo. Il Patriarca nella Fondazione ha il ruolo cito le parole del Cardinale Marco Cè di garantire l'identità e lo spirito della Cini e aggiungeva la sua convinzione che la libertà della Fondazione è un bene che non ha prezzo. Parole bellissime».

Con cui concludiamo questa intervista.

«Sì, aggiungendo che io mi sento impegnato ad essere sempre più presente a San Giorgio e vicino a Venezia».

Roberto Papetti

