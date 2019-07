CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Quattro casse bianche, come immacolate sono le rose che le sovrastano, nel silenzio irreale dello stadio di Musile di Piave gremito come non mai, almeno cinquemila spettatori di una cerimonia un po' religiosa e un po' laica e un po' spettacolare, come finisce inevitabilmente per essere lo straziante addio a ragazzi poco più che ventenni, morti una notte d'estate al ritorno da una cena al mare.LA CERIMONIATutti esauriti i 1.800 seggiolini delle tribune, tutte occupate le 880 sedie sull'erba, tutt'attorno in piedi...