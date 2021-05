Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima paginaPerché vicende diverse?«Quello di Crisanti è uno studio scientifico con dati raccolti, analizzati e discussi, destinato a orientare le strategie dei tecnici. Invece il rapporto Oms era la descrizione narrativa e non valutativa di una risposta, basata su dati diffusi dalle fonti ufficiali e pensata per essere utile ai decisori politici degli altri Paesi».Non pensa che entrambi siate stati messi ai margini per aver...