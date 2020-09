segue dalla prima pagina

(...) non c'è più e la Lega è cambiata profondamente. Più volte. È divenuta, prima, Lega Nord, per l'indipendenza della Padania, quindi, nell'ultimo decennio, Lega e basta. Ha varcato il Po. Si è proiettata verso le regioni del Centro. E oggi guarda a Sud.

Negli anni, è cambiata la leadership. Dopo Bossi e Maroni è subentrato Matteo Salvini. Artefice della Lega Nazionale. L'ha trainata dal 4 a oltre il 30%. E l'ha personalizzata. Così questo voto è importante, per la Lega. In ambito veneto. E nazionale. Perché serve a misurare i rapporti di forza. Interni al partito, visto che all'esterno non c'è partita. Secondo le stime del sondaggio di Demos, infatti, Zaia otterrebbe il voto di 3 elettori su 4. Lasciando agli altri pochi spazi da con-dividere. Occupati, perlo-più, o perlo-meno, dal candidato di Centro-Sinistra, Arturo Lorenzoni: 14%.

Nel Centro-Destra, solo i FdI, di Giorgia Meloni, otterrebbero un certo grado di visibilità. Quasi tutto il resto è Lega. Anzi: Leghe. La Lega Nazionale di Salvini, infatti, insieme alla Lista di Zaia, sfiorerebbe il 60% dei voti. Tuttavia, la Lega di Zaia (secondo questo sondaggio, naturalmente) appare 3 volte superiore rispetto al partito nazionale: 44% a 14%. E ciò potrebbe pesare, anche in ambito nazionale. Dove già oggi, Zaia, nei sondaggi nazionali di Demos, fra i leader, è secondo solo a Conte. Ma più avanti di Salvini. Per questo motivo, Zaia potrebbe preoccupare Salvini perfino più di Conte. Per la stessa ragione, però, a Zaia conviene presidiare il Veneto piuttosto che guardare a Roma. Perché il governo e l'arena politica nazionale logorano in fretta. Mentre agire in periferia garantisce eguale visibilità con minori rischi.

Ilvo Diamanti

