segue dalla prima pagina(...) Le attrici di un canovaccio ripetitivo quanto efficace sono donne spesso giovani, talvolta incinte, sempre gentili e di bell'aspetto. Ma soprattutto capaci di improvvisare, adattarsi e raggiungere lo scopo come diceva Clint Eastwood nei panni del sergente Highway. In che modo? Trovando sempre il modo giusto per entrare in contatto fisico con la vittima di turno. Nell'ultimo mese, nel Veneziano, sono state 7 le denunce presentate alle forze dell'ordine. I casi potrebbero essere molti di più ovviamente. L'ultimo...