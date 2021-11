Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) la propria libertà (individuale e d'impresa) sia limitata da persone che non vogliono vaccinarsi. E allora la conclusione è semplice: siamo tutti d'accordo che nuove chiusure non sarebbero sopportate dagli italiani né economicamente (per le imprese), né psicologicamente (per tutti) dopo il costo enorme già pagato per la pandemia. Se allora vogliamo fare un Natale davvero libero e sereno, se vogliamo...