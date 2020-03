segue dalla prima pagina

(...) Infatti, si eleggeranno i sindaci e gli amministratori di sostanzialmente tutto il Trentino-Alto Adige, di 12 Comuni del Friuli-Venezia Giulia e di 38 in Veneto. Fra questi, la città di Venezia. Nel Veneto, inoltre, si voterà per il governo regionale. Così, il Coronavirus interviene anche sulla nostra vita democratica. Ne sospende i riti e i passaggi. Condiziona i tempi e la formazione delle sedi decisive e decisionali. In altri termini: le istituzioni e anzitutto la politica. In Italia, i cittadini l'hanno sempre guardata con sospetto, più che con rispetto. Peraltro, l'esito del referendum appare scontato. Secondo alcuni sondaggi, condotti da Demos nei mesi scorsi in ambito nazionale, il consenso per la riduzione dei parlamentari sarebbe larghissimo e trasversale. Intorno all'80%. Si tratta di un orientamento coerente con il clima (anti)politico che attraversa l'opinione pubblica, da molti anni. In Italia, ma ancor più nel Nord Est. In particolare, in Veneto, dove Roma è stata, a lungo, definita ladrona, da soggetti politici che hanno occupato ruoli di governo importanti. Proprio a Roma. Anche di recente. Questo ri-sentimento riflette il malessere di un'area che si percepisce centrale sul piano economico, ma periferica rispetto al governo romano. Rinnovare le amministrazioni regionali e comunali serve, dunque, a dare legittimità e potere alle comunità locali. Al territorio. E ciò è importante. Soprattutto per il Veneto, che non dispone di uno Statuto speciale, come le altre regioni del Nord Est. Per questo, il referendum sull'autonomia regionale, che si è svolto nell'ottobre del 2017, ha ottenuto, in Veneto, una partecipazione maggioritaria. E un consenso unanime. Senza effetto, fino ad ora. Tuttavia, ha contribuito a rafforzare la fiducia, già elevatissima, verso il governatore, Luca Zaia. Oltre il 70%, negli ultimi mesi. Un sostegno che gli ha permesso, durante questa crisi, di agire in autonomia, se non in concorrenza, rispetto allo stesso governo nazionale. (Ri)proponendo un modello neo-presidenzialista, enfatizzato da un abile uso dei media. E dal clima di campagna elettorale. Permanente.

Per questa ragione, è rischioso rinviare le elezioni amministrative e regionali a data da destinarsi. Per non allargare il solco fra lo Stato e i governi territoriali. Del Nord (Est).

È giusto rispettare le priorità del momento. Agli occhi - e al cuore degli italiani. Prima la vita. Prima la salute. Prima la sicurezza. Per noi e i nostri familiari. Ma bisogna evitare che la notte del Virus divenga una notte della democrazia. E dell'autonomia. In una (rin)corsa elettorale che logori i rapporti fra lo Stato, il territorio. E i cittadini.

