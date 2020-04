segue dalla prima pagina

(...) ed economica; gli snervanti ping pong sulla libera circolazione fra regioni. Perché ripensare profondamente al regionalismo? Per più motivi. 1) La capacità del centro di esercitare le proprie funzioni di indirizzo, di raccordo, di garanzia dei diritti dei cittadini è molto debole. Un ampio regionalismo ha bisogno di un centro forte e intelligente: se questo manca diviene frammentazione e confusione. È opportuno ricentralizzare alcune competenze? Probabilmente sì; ma prima di farlo, bisognerebbe essere certi che poi vengano esercitate. 2) Il profondo indebolimento dei partiti, ricordato ieri su queste colonne da Alessandro Campi, e l'assenza di visioni politiche sulle grandi scelte che l'Italia deve compiere fa sì che il raccordo fra le concrete scelte, nazionali e regionali, sia sempre più debole. Nelle regioni tante politiche pubbliche anche da parte di governi dello stesso colore di quello centrale - non sono l'adattamento e la utile differenziazione per i diversi contesti delle scelte generali; che spesso mancano. Con alcune eccezioni, sono troppe volte un fai-da-te. Soggetto, come si è visto chiaramente in questa crisi, a fenomeni di cattura e di condizionamento da parte di interessi locali. Mirato a garantire il successo di breve termine al personale politico regionale; soprattutto ai Presidenti, questi moderni shogun (come li definisce Sabino Cassese), che giocano sempre più in proprio. 3) In questo contesto, il regionalismo si è distorto. Già dall'inizio del secolo, ma ancor più nell'ultimo decennio, scopo delle Amministrazioni Regionali è stato quello di assicurare a sé stesse la quota più ampia possibile delle decrescenti risorse pubbliche. Nell'incapacità di Parlamenti e Governi di affrontare il grande tema dei livelli essenziali delle prestazioni, cioè dei diritti che devono essere garantiti a tutti gli Italiani, e dei principi che devono concretizzarli, il concreto potere decisionale si è spostato nelle stanze, spesso oscure, delle Conferenze delle Regioni. Dove quelle più forti e ricche hanno sbaragliato quelle più deboli. Proprio la sanità lo dimostra: con l'accentuarsi di un divario enorme, che non c'è in nessun altro paese europeo, di dotazioni, finanziamenti, personale. 4) L'incredibile vicenda del regionalismo differenziato è stata specchio di tutto questo. Con il tentativo delle Amministrazioni Regionali di accaparrarsi quanti più poteri e competenze possibile, indipendentemente dalla materia e della logica d'insieme. E con l'assordante silenzio della politica e dei residui partiti nazionali, distratti rispetto ai rischi di frammentazione del paese, di ulteriori disparità nei diritti dei cittadini; attenti a non contrariare i propri referenti politici, i propri portatori di voti, locali. 5) Si è così rafforzato il sovranismo regionale. L'idea che i cittadini siano tutelati non dal Parlamento, da leggi giuste, da principi comuni, ma dai propri rappresentanti territoriali. Un potere che sciaccia anche i Sindaci e le città: molto più vicine alle effettive esigenze dei cittadini, e spesso meglio guidate. Insomma, c'è certamente un problema di assetti giuridici ed amministrativi. Ma, prima e ancor più, c'è un tema di fondo: l'eccesso di frammentazione e protagonismo delle Regioni è frutto dell'indebolimento complessivo del paese, delle sue capacità politiche, del suo senso di comunità nazionale.

