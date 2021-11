Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima paginaCosì presi io l'iniziativa di far ripartire il Baccanale.La proposta fu subito apprezzata: insieme ad altri compagni prendemmo in affitto una discoteca e cominciammo a far girare la voce. Poi, contando sul senso di appartenenza alla scuola, molto radicato tra gli ex allievi, andammo a bussare a tutte le aziende vinicole della zona che, volentieri, offrirono ciascuna almeno una cassa di bottiglie. Fu una festa stupenda...