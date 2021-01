segue dalla prima pagina

Ci sono film che cominciano con una ripresa dall'alto. Ieri notte, guardando il Torrino del Quirinale, l'ho trovato più alto del solito. Mentre le vaccinazioni vanno più a rilento del previsto, mentre alcuni medici pensano di fare a meno dell'iniezione, soprattutto mentre si guarda alla prima decade di gennaio come al momento fatale dello scontro all'arma bianca tra Renzi e Conte, le parole di Mattarella sono state un bagno di autorevole realismo e soprattutto una sferzata a chi gioca con la pelle della nazione. I quindici milioni di italiani che hanno seguito il messaggio in televisione (50 per cento più del 2019) sono stato certo incoraggiati dal lockdown, ma hanno in larga parte sentito anche il bisogno di una voce sopra le parti che indicasse la via maestra di una speranza attiva e consapevole. Mattarella non ha nascosto né attenuato nessuno degli aspetti che hanno messo l'Italia in maggiore difficoltà rispetto agli altri (La pandemia ha accentuato limiti e ritardi del nostro Paese). Ma con una energia superiore al consueto ha sferzato gli indecisi, i renitenti, gli specialisti in arabeschi. Vaccinarsi è un dovere per chi sta accanto alle persone fragili o ammalate. Dunque, è ragionevole immaginare che i sanitari renitenti vengano collocati in aspettativa. Quando afferma che la declinazione nazionale del Recovery Plan deve essere concreta, efficace e rigorosa, senza disperdere risorse Mattarella potrebbe riferirsi ai ritardi, alla confusione e al gioco di coriandoli che caratterizza un piano ancora scarsamente definito. Così come quando invita a non sprecare energie e opportunità per inseguire illusori vantaggi di parte potrebbe certo riferirsi a Renzi, ma anche a chi (Conte e i 5 Stelle) non vogliono il Mes o a chi annacqua nell'ideologia ambientalista la concretezza di settori (infrastrutture e turismo) che fanno occupazione e prodotto. Ma la frase chiave del messaggio sta a nostro avviso nel finale: La ripartenza sarà al centro dell'ultimo anno del mio mandato. C'è dunque da immaginare un Mattarella interventista, come sono stati altri presidenti della Repubblica nella storia italiana? La Costituzione, come abbiamo visto fin dai tempi di Einaudi, concede al capo dello Stato ampi margini di intervento. Il puntiglioso duello tra Conte e Renzi non può finire come se nulla fosse accaduto. O il governo di rafforza, con il Pd e Italia Viva che assicurano a Conte un appoggio convinto dopo gli aggiustamenti necessari o si va a rapidamente a un nuovo governo più coeso o non restano che le elezioni. Anche Mattarella ha intrapreso una strada che non ammette ulteriori galleggiamenti.

