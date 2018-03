CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaBertulazzi è nato a Verona il 1° dicembre 1951. «Mio nonno aveva fondato il Partito Comunista nella regione e faceva parte del movimento antifascista: sono cresciuto in un tale ambiente...», ha raccontato una volta Leonardo, nome di battaglia Stefano, considerato il capo della colonna genovese 28 Marzo. Stando agli atti dei diversi processi in cui il veneto oggi 66enne è stato condannato, ancorché contumace, proprio nella zona di Genova è avvenuta la maggior parte della sua militanza, tradotta dalle sentenze in...