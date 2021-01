IL RETROSCENA

ROMA «Un altro piccolo sforzo e ci siamo», sostengono al Nazareno dove hanno accolto con soddisfazione la lunga nota diffusa via social da Giuseppe Conte. «Pronto a rafforzare la solidità della squadra di governo», scrive il presidente del Consiglio quasi scusandosi per il lungo silenzio, ma «operoso», di questi giorni.

LA DIREZIONE

Batte un colpo il premier - dopo le reiterate richieste dei dem - al termine della messa a punto di quel Next Generatione Eu che ha fatto salire la pressione nella maggioranza a livelli altissimi. Una messa a punto che Palazzo Chigi ha completato lavorando con i ministri Gualtieri, Amendola e Provenzano. «Tutti del Pd» sottolineano i renziani che hanno chiesto la giornata di oggi per poter valutare se le modifiche introdotte vanno nella direzione indicata. Ma «tutti del Pd e senza mai chiamare Patuanelli o qualcuno dei nostri», lo scrivono nelle chat anche i grillini che si interrogano se «riesca ancora Conte a garantirci».

L'offerta di Conte per uscire dallo stallo in cui è precipitata la maggioranza, per ora sta tutta in quel post che è in equilibrio tra la volontà di mostrarsi «disponibile ad ascoltare le forze della maggioranza» e l'intenzione di voler chiarire di non essere disposto a mettere la testa sul ceppo dovendo poi confidare solo sulla magnanimità del boia. Ma «il primo passo» piace ai dem, che restano cauti, e a quella folta schiera di ambasciatori che fanno la spola tra palazzo Chigi e Rignano per rassicurare il primo e arginare il secondo. L'offerta del Recovery riveduto e corretto, e del rimpasto di governo, non è ancora ciò che accontenta Renzi ma vi si avvicina. Arrivare a metter su un terzo governo potendo avere più o meno le stesse garanzie politiche avute in occasione del passaggio dal Conte1 al Conte2, è la condizione posta dall'«avvocato del popolo» che altrimenti pensa alla sfida in Parlamento pensando di poter raccattare qualche responsabile e illudendosi di non dover poi passare dal Quirinale qualora dovesse anche vincere la sfida del pallottoliere.

Dimissioni, quindi, ma in vista di un immediato reincarico e voto di fiducia in Parlamento, è la speranza visto che Renzi per ora non dà certezze. Conte segue i consigli di chi gli dice di «togliere ogni alibi al leader di Iv», ma sa che la margherita è ancora lunga da sfogliare. Renzi dice al Tg3 di essere contento perché «il governo sembra aver cambiato idea», ma non intende dare il via libera al Recovery plan prima di non aver chiuso su tutta quella lunga serie di questioni che Ettore Rosato, presidente di Iv, ricorda in ogni occasione. Tra le richieste c'è l'attivazione - seppur parziale - del Mes e un pacchetto di questioni che attengono alla competenza del ministro Bonafede come la revisione della riforma della prescrizione.

I tempi sono quindi destinati ad allungarsi e il previsto consiglio dei ministri fissato per venerdì rischia di essere spostato ancora. Mentre la pandemia dilaga e si va a caccia di vaccini, il fattore tempo gioca in maniera negativa sul governo e soprattutto su Conte il quale. dopo aver riscritto il Recovery Plan e ceduto sulla delega ai Servizi, fatica ancora ad accettare l'idea che di doversi dimettere per sperare di poter restare a palazzo Chigi. Eppure anche ieri il vicesegretario del Pd Andrea Orlando ha definito Conte «un punto di equilibrio», senza il quale per i dem non resta che il voto anticipato. Rassicurazioni, quelle di Orlando, che convincono sino ad un certo punto il premier che teme, da presidente del Consiglio incaricato, di non riuscire più a trovare la quadra soprattutto per i precari equilibri interni al M5S che rischiano di pagare - in poltrone ministeriali - la nascita di un Conte-ter. Pd e Iv sono infatti pronti a considerare Conte in piena quota 5S ed è per questo che è forte l'ipotesi di un unico vicepremier dem, come Andrea Orlando. Al Viminale potrebbe finire Lorenzo Guerini, con il renziano Ettore Rosato alla Difesa, Stefano Patuanelli destinato alle Infrastrutture. Resterebbero fuori la De Micheli e la Catalfo se il ministero del Lavoro finisce in quota Pd, mentre Maria Elena Boschi potrebbe prendere il posto di Spadafora. Resiste, invece, la ministra Azzolina. Resta l'incognita di Renzi che continua a dire che non intende entrare al governo, ma se si riuscirà a chiudere il cerchio l'ingresso dei leader dei partiti di maggioranza potrebbe essere l'unico modo per arrivare senza altri strappi a fine legislatura.

Marco Conti

