Seggiolini anti-abbandono, l'ok Ue arriva dopo la tragedia di Catania

LA DECISIONEROMA «La Ue ha dato il via libera al testo del decreto attuativo della norma approvata dal Parlamento e questo è stato trasmesso a inizio agosto al Consiglio di Stato che si esprimerà in questa settimana, dopodiché il testo sarà pubblicato diventando operativo». Lo ha detto la ministra dei Trasporti Paola De Micheli ai giornalisti riferendosi all'obbligatorietà dell'uso dei seggiolini salva-bambini nelle auto. Dopo il caso del bambino che ha perso la vita a Catania perché dimenticato dal padre in auto, in Italia è...