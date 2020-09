Cinque anni di carcere. È la richiesta della Procura di Roma nei confronti di Pietro Genovese, il ventenne che la notte tra il 21 e il 22 dicembre dello scorso anno ha investito, uccidendole sul colpo, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Uno scontro violentissimo avvenuto in Corso Francia mentre le due sedicenni stavano attraversando la strada. Il processo si svolge con il rito abbreviato davanti al gup Gaspare Sturzo. Genovese, prima che il pm Roberto Felici prendesse la parola per la sua requisitoria, ha chiesto di parlare, di poter raccontare la sua versione su quanto accaduto quella notte. Il giovane ha esordito dicendosi «affranto»: «Non ho visto le due ragazze. Ricordo di essermi fermato con il suv al semaforo e di essere ripartito con il verde. Non volevo uccidere nessuno nè volevo scappare». Il giovane, figlio del regista Paolo, ha confermato che quella sera «aveva bevuto». Le sue parole dell'imputato non hanno convinto i familiari delle due giovani vittime. «Sembrava una recita, lui era indifferente a quello che è successo - ha detto Cristina Romagnoli, mamma di Camilla. Non si è mai voltato a guardarci. Non ha mai chiesto perdono».

