Sedicenne crollato nella pista di atletica, salvato dal defibrillatore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La scorsa settimana un 16enne di Preganziol si era accasciato a terra durante l'allenamento. Era crollato sulla pista d'atletica degli impianti comunali di Treviso, in via delle Medaglie d'Oro. L'uso del defibrillatore gli salvò la vita: il presidente della società, da 40 anni operatore nel 118, utilizzò subito il macchinario che inviò alcune scariche al cuore del ragazzo, già in arresto, facendogli riprendere il battito. A nulla, invece, sono serviti i tentativi con cui ieri mattina, a Castelfranco, gli insegnanti del Barsanti prima e...