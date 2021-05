Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE MISUREROMA Comincia questa mattina il primo week-end di spostamenti liberi. Tant'è, che per molti quella di oggi non è solo la Festa dei lavoratori, ma anche della liberazione (almeno parziale) delle misure anti-Covid. Ecco una guida ragionata per orientarsi tra le nuove norme varate dal governo con il decreto del 21 aprile per le zone gialle: tutte le Regioni tranne Val d'Aosta (rossa), Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna e Puglia...