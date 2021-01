IL CASO

VENEZIA Nelle seconde case si può andare oppure no? La domanda è contenuta in una interrogazione che il senatore Luca De Carlo depositerà oggi a Palazzo Madama per chiedere al Governo di fare chiarezza sulla questione. «La vicenda sta assumendo contorni grotteschi», dice il parlamentare che è anche coordinatore veneto di Fratelli d'Italia e sindaco di Calalzo di Cadore, in provincia di Belluno. «Io stesso - dice De Carlo - ha ricevuto richieste di chiarimento da parte di cittadini che hanno la seconda casa nel nostro Comune e che non sanno come comportarsi: il Dpcm del 14 gennaio non è chiaro, i giornali riferiscono di diversità di vedute tra Palazzo Chigi e il ministero della Salute, si parla di una nota del Governo che consentirebbe di raggiungere le seconde case. Ma se questa nota esiste - aggiunge il senatore - allora Palazzo Chigi dovrebbe averla trasmessa anche alle forze dell'ordine perché vanno tutelati i cittadini ma anche gli agenti predisposti ai controlli per far osservare le disposizioni governative, altrimenti va a finire che sono tutti in difficoltà». Di qui la decisione di presentare una interrogazione: «La risposta deve essere ufficiale».

IL SITO

A ieri sera il sito del Governo non aveva ancora aggiornato la lista delle Faq, cioè le risposte alle domande più frequenti tra cui, appunto, quelle relative alla possibilità o meno di raggiungere le seconde case. Testuale: Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) del 14 gennaio 2021 hanno disposto l'applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19. E poi, tutto in maiuscolo: La sezione Faq è attualmente in aggiornamento in seguito all'entrata in vigore dei citati decreti. Le risposte qui riportate sono relative alle disposizioni in vigore fino allo scorso 15 gennaio.

Notizie di stampa riferivano, però, di una nota del Governo che consente di andare nelle seconde case indipendentemente dalla fascia di colore, addirittura fuori regione. Nelle nuove Faq brevi di Palazzo Chigi - riportava ieri sera l'agenzia di stampa Ansa - sugli spostamenti non compare più il divieto per le seconde case. E titolava: Il rientro alla residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito. Peccato che nelle Faq ancora leggibili sul sito del Governo sia precisato che il termine abitazione esclude le seconde case utilizzate per le vacanze. La stessa Avvocatura della Regione del Veneto aveva dato una interpretazione restrittiva dell'ultimo Dpcm: è vero che durante le festività natalizie si potevano raggiungere le seconde case all'interno della stessa regione, ma con il nuovo decreto non sarebbe più possibile perché nel testo è sparito il riferimento alle seconde case Insomma, interpretazioni differenti. Ma in caso di controlli cosa succede? Qual è l'interpretazione autentica?

Al.Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA